[Intégrale] Chroniques Criminelles : meurtre au Country Club

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous emmène aux Etats-Unis, et plus précisément à Largo, en Floride. Une ville côtière où se croisent touristes et résidents… Dans cette station balnéaire tranquille, tous les habitants se connaissent et s’entraident. Pourtant, le 6 juin 1982, Susan Heyliger, une serveuse de 42 ans, est retrouvée morte au bar du Country Club. Elle a été sauvagement assassinée. Rapidement, les enquêteurs mettent la main sur un suspect. Mais sans preuves matérielles suffisantes pour le confondre, parviendront-ils à l’envoyer devant les juges ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.