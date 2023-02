[Intégrale] Chroniques criminelles : partie de pêche mortelle

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous emmène aux Etats-Unis, et plus précisément au Texas. Au matin du 3 mai 2002, un bateau à la dérive est repéré sur le lac Buchanan, au nord-est de l’Etat. A son bord, une jeune fille choquée et effrayée. Elle affirme qu’elle n’était pas seule dans l’embarcation. Mais alors, où sont les adolescents qui l’accompagnaient ? Et pourquoi personne n’a signalé l’accident ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.