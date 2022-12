[Intégrale] Chroniques Criminelles : vengeance au cœur de la nuit

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous emmène au Etats-Unis, et plus précisément à Highland Park, dans le Michigan… Le 28 décembre 1983, en pleine nuit, un homme s’introduit dans la maison de la famille Kountz et poignarde le jeune Melvin, un cousin présent ce soir-là. L’agresseur repart aussitôt, sans laisser de trace. Mais il ignore qu’une des filles de la famille, Mélissa, l’a aperçu dans sa fuite. Cela sera-t-il suffisant pour le retrouver ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles