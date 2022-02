[Intégrale] Chroniques criminelles : vengeance meurtrière sur le campus

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous propose de traverser l’Atlantique, direction Gainesville, dans l’Etat de Floride. En février 1989, Tiffany Sessions, 20 ans, est sauvagement assassinée alors qu’elle était partie faire une séance de marche. Les habitants de la petite ville ne le savent pas encore, mais ce meurtre est le 1er d’une longue série qui va durer jusqu’en 1992 : pas moins de 6 autres étudiantes de l’Université sont violées et tuées de la même façon. Alors tout le monde s’interroge : Ces crimes odieux sont-ils l’œuvre d’une seule et même personne ? Et surtout, la police parviendra-t-elle à arrêter cette folie meurtrière ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.