Petits secrets en famille: la famille Forestier

Entre Emile et Joachim, la flamme ne brûle plus et pourtant, Emilie s’obstine à vouloir un enfant, pensant que ce serait la solution à leurs problèmes. Un jour, Emilie se confie à sa meilleure amie de passage dans la région. Cette dernière lui suggère d’aller voir une conseillère conjugale, appelée Corinne Bronski. Emilie en parle à Joachim. Au départ, circonspect, il accepte néanmoins de tenter cette solution. Corinne Bronski leur indique différents exercices pour essayer de faire renaitre la flamme. Sans succès. Et pire, Emilie se rend compte que si elle reste avec Joachim, c’est par peur de l’abandon et de la solitude… En parallèle, suite aux conseils de Corinne, Emilie se rend à un cours de méditation durant lequel elle rencontre Marco.