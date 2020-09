En savoir plus sur Nikos Aliagas

Elle était la plus sensuelle des icônes hollywoodiennes. Et lui le plus séducteur des comédiens français. Marilyn Monroe et Yves Montand ont partagé en 1960 une histoire d'amour passionnelle. Ils se sont rencontrés à Los Angeles sur un plateau de cinéma ; à cette époque tous deux sont mariés, mais peu importe… C'est cette passion hollywoodienne que vous raconte Nikos Aliagas.