L’affaire du petit Grégory : 35 ans d’enquête et de rebondissements

Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans les eaux glaciales de la Vologne. Cette terrible affaire, qui a tenu la France entière en haleine pendant des décennies, bouleverse à jamais le destin des familles Villemin et Laroche. C’est l’affaire criminelle la plus médiatisée de notre histoire judiciaire, celle qui a déchaîné le plus de passion. Quels sont les derniers rebondissements de ce dossier hors-norme ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.