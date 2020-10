L’affaire Patricia Bouchon : la joggeuse, le mari et le coupable idéal

Lundi 14 février 2011 à Bouloc, une petite ville située à 25 kilomètres au nord de Toulouse. Christian Bouchon est inquiet : sa femme, Patricia, est partie, comme tous les matins, faire son jogging. Et là, elle n’est toujours pas revenue. A-t-elle été victime d’un accident ? A-t-elle besoin d’aide ? A moins qu’elle n’ait fait une mauvaise rencontre ? Les heures passent et toujours aucune nouvelle. C’est le début d’une affaire hors du commun où, malgré la mobilisation de tous et les investigations des forces de l’ordre, il ne faudra pas moins de 7 ans pour enfin entrevoir la vérité... L’affaire Patricia Bouchon, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.