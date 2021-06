Mars 1936, la France a-t-elle manqué une occasion ?

Samedi 7 mars 1936 Hitler tente un coup de poker. Il remilitarise la Rhénanie, cette région proche des frontières françaises et belges. C’est une violation gravissime des traités internationaux. Si la France réagit et attaque, le Führer sait qu’il sera vraisemblablement battu en Rhénanie. Ce serait son premier grand échec politique et international. Face à la première armée d’Europe, il ne pèse alors pas lourd. Et pourtant la France ne bougera pas. Voici les vraies raisons d’une tragique passivité.