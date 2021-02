Philippe Jaroussky: contre-ténor démocratique

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Philippe Jaroussky, le célèbre contre-ténor qui a démocratisé en toute simplicité la musique classique, avec un parcours impressionnant et inattendu. Découvrez les coulisses et les différences (ou même les points communs) entre cet univers qui peut paraître si codifié et celui de la pop. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.