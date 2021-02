Story de Star: "Bridget Jones", l’indétrônable célibataire

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Elle est la célibataire la plus célèbre du cinéma ! Bridget Jones, une trentenaire maladroite et attachante a conquis le cœur du public au fil des trois films de sa saga. Un personnage culte qui a fait de son actrice Renée Zellweger une star, et qui est devenu le symbole de toute une génération. Décomplexant les femmes du monde entier, Bridget Jones a cassé tous les codes de l’héroïne classique. C’est l’histoire de ce personnage détonant que vous raconte Nikos Aliagas.