Story de Star : "Confessions nocturnes", Diam's & Vitaa un duo culte

C’est un duo qui a marqué le début des années 2000. Avec leur titre « Confessions nocturnes » sorti en 2006, Diam’s et Vitaa ont réussi le tour de force d’imposer un duo 100% féminin dans un milieu rap dominé par les hommes. Plus qu’une simple collaboration, ce titre a scellé une forte amitié entre les deux interprètes, toujours inséparables aujourd’hui. Le titre sera un succès de plus pour Diam’s, mais sera aussi surtout un tremplin pour la carrière de Vitaa. C’est l’histoire de ce duo culte, symbole d’amitié et de sororité que vous raconte Nikos Aliagas.