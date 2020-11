Story de Star: Diam’s, succès et tourments de la reine du rap

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Au début des années 2 000, Diam’s a fait exploser le paysage musical français. Brute de décoffrage, sincère, touchante… elle était l’une des premières femmes à s’imposer dans le rap français. Mais après avoir vendu des centaines de milliers de disques et avoir été un modèle pour plein de jeunes femmes, elle a décidé de tout quitter. Elle ne supportait plus le star-system.Cela fait déjà 11 ans que Diam’s a mis un terme à sa carrière, et changé totalement de vie… Alors qu’elle vient de fêter ses 40 ans, c’est le parcours de cette artiste hors norme, ses succès, ses tourments et sa vie aujourd’hui loin des caméras, que vous raconte Nikos Aliagas.