Story de Star: Grégory Lemarchal, le rêve d'une vie

En 2004, Grégory Lemarchal réalisait son rêve : devenir chanteur. A tout juste 21 ans, ce jeune artiste à la voix exceptionnelle et aux interprétations sensibles remportait la Star Academy, et le cœur du public. Alors que sa carrière décollait, il n’a jamais rien laissé paraître du dur combat qu’il menait contre la mucoviscidose et qui a fini par l’emporter en 2007. C’est l’histoire de son tout premier succès, « Ecris l’histoire », sorti il y a tout juste 15 ans, que Nikos Aliagas vous raconte cette semaine.