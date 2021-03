Story de Star: Hugh Grant, le dandy repenti

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Sourire ravageur, dandy maladroit et charme so british… Hugh Grant, en un seul film – Quatre Mariages et un enterrement –, a mis le monde entier à ses pieds. Mais une nuit de juin 1995 son destin bascule et l’acteur dévoile alors son vrai visage : violent avec les paparazzis, homme à femmes, goujat avec ses partenaires de jeu… Une vie pleine d’excès, qui va alimenter scandale sur scandale, mais qui aujourd’hui semble derrière lui. C’est l’histoire de ce noceur repenti que vous raconte cette semaine Nikos Aliagas