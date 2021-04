Story de Star : « Intouchables », la plus belle histoire d’amitié du cinéma.

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Le 2 novembre 2011 les Français découvraient dans les salles obscures Intouchables, l’histoire de Philippe, un riche tétraplégique des beaux quartiers parisiens, et Driss, un jeune caïd de banlieue. Cette histoire d’amitié drôle, touchante, émouvante et finalement universelle a ému la France entière. Le film a battu tous les records du box office avec près de 20 millions d’entrée, détrônant La Grande Vadrouille. Ce sont les secrets de ce succès et de cette belle amitié que vous raconte cette semaine Nikos Aliagas.