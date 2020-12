Story de Star: Johnny Hallyday, son rêve américain

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Il était le plus américain des chanteurs français. Johnny Hallyday avait fait des Etats-Unis son eldorado et tout au long de sa vie, cette passion pour l’Amérique l’aura guidé et inspiré au point même d’y résider les dernières années de sa vie. Son nom de scène, ses plus grands succès, tout ou presque chez le rockeur avait une couleur américaine. De son amour pour les road trip, à sa passion pour le rock’n’roll, c’est l’histoire du rêve américain de Johnny Hallyday que vous raconte Nikos Aliagas.