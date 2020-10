Story de Star : Louane, ses confidences pour son grand retour

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Elle est née sous les yeux des téléspectateurs lors de sa participation à l’émission The Voice en 2013. Depuis, Louane a tissé un lien particulier avec son public, touché et ému par son histoire personnelle et la perte de ses deux parents. Mais Louane est une battante, et a fait preuve de force et de détermination pour construire sa carrière. Des millions d’albums vendus, un César du meilleur espoir féminin, tout ce qu’elle touche lui réussit. De ses premiers pas au cinéma dans « La Famille Bélier », aux succès de ses albums, en passant par sa récente maternité… Nikos Aliagas vous raconte le parcours de Louane.