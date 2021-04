Story de Star : "Ma Liberté de penser", la chanson culte de Florent Pagny.

En savoir plus sur Nikos Aliagas

En 2003, Florent Pagny est accusé par le Fisc français de fraude fiscale dans plusieurs affaires, et décide d’en faire une chanson ! Avec 1 million d’exemplaires vendus, Ma Liberté de Penser deviendra l’un de ses titres les plus célèbres. Un hymne décalé à la Manu Chao composé par son ami Pascal Obispo. Un coup de gueule musical qui aurait pu mettre à mal la carrière de Florent Pagny. Entre provocation, rebondissements insolites et enregistrement en Patagonie, c’est l’histoire de Ma Liberté de Penser que Nikos Aliagas vous raconte cette semaine.