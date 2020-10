Story de Star : Manhattan Kaboul -le duo-culte de renaud et Axelle Red

C’est l’un des duos les plus marquants de la chanson française. « Manhattan Kaboul », un titre interprété par Renaud et Axelle Red. Une chanson engagée écrite en réaction aux attentats du 11 septembre qui auront couté la vie de 3000 personnes. Avec ce titre, Renaud signe également le premier duo de sa carrière qui reste encore aujourd’hui le deuxième plus gros succès de sa carrière. C’est l’histoire de ce cri de révolte et d’indignation porté par deux chanteurs que tout opposaient que vous raconte Nikos Aliagas.