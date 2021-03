Story de Star : "Sex and the city", amies à l'écran rivales dans la vie

En savoir plus sur Nikos Aliagas

C’est la série phénomène des années 2000. Dans Sex and the City, les téléspectateurs suivaient les tribulations amoureuses de quatre amies new-yorkaises, sans tabou, avec une liberté de ton à l’époque très audacieuse. Les aventures de Carrie, Samantha, Miranda et Charlotte ont connu deux adaptations au cinéma mais c’est à la télévision qu’elles s’apprêtent à faire leur grand retour. Sarah Jessica Parker l’a annoncé en janvier dernier pour le grand bonheur de ses fans : une nouvelle saison de Sex and the City va bientôt être tournée… mais sans Samantha ! De quoi raviver les tensions entre les comédiennes, beaucoup moins proches et unies dans la vraie vie qu’à l’écran. C’est la story que vous raconte cette semaine Nikos Aliagas.