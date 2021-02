Story de Star: Soprano, le phoenix de la chanson

Soprano ou Nikos Aliagas En savoir plus sur

Au départ son père ne voyait pas d’un très bon œil sa passion pour le rap. Pourtant, en moins de 20 ans, Soprano a vendu plus de 200 millions d’albums, rejoint la troupe des Enfoirés et trône dans le fauteuil de The Voice Kids à chaque saison. Une reconnaissance que ce fils d’immigré des Comores partage aujourd’hui avec les siens. Ses amis et sa famille qui le suivent depuis les tout premiers jours. De sa jeunesse dans les quartiers nord de Marseille à ses concerts à guichets fermés dans les plus grands stades, c’est l’histoire du phénix du rap français que vous raconte cette semaine Nikos Aliagas.