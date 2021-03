Story de Star: "Troisième sexe", la nouvelle vie du tube d'Indochine.

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Cette année Indochine fête ses 40 ans. Depuis 1981, le groupe pop rock a su traverser les époques en captivant la jeunesse française. On ne compte plus leurs succès comme L’aventurier, J’ai demandé à la lune, Tes yeux noirs et le tube mythique Troisième Sexe. 36 ans après sa création en 1985, cette chanson, hymne à la tolérance et à la liberté sexuelle, reste toujours aussi actuelle. C’est son histoire que vous raconte cette semaine Nikos Aliagas.