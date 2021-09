The Voice All Stars : Amir, croire en ses rêves !

Amir est un homme heureux. Prédestiné à devenir dentiste, le chanteur a mis toutes les chances de son côté en 2014 pour réaliser son rêve : vivre de la musique. En participant à The Voice, Amir se fait connaître, et la success story commence. Pour fêter les 10 ans de The Voice, il revient avec Nikos sur cette aventure qui a changé sa vie, sur les doutes rencontrés par sa famille quant à son nouveau métier, et la persévérance qu’il lui a été demandé.