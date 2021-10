The Voice All Stars : Jérémy Frérot, un homme sensible

Jérémy Frérot revient sur son aventure The Voice, vécue aux côtés de son acolyte Flo Delavega. Une histoire d'amitié et de musique qui connait un début et une fin, difficile à accepter pour Jérémy. Il en parle librement, tout comme sa vie privée qu'il a longtemps cherché à cacher. Comment se voit-il dans 10 ans ? Quel a été son meilleur souvenir de sa vie artistique ? Jérémy se confie au micro de Nikos Aliagas, qu'il appelle avec humour "papa".