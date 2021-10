The Voice All Stars : Louane, un fabuleux destin

Repérée dans The Voice par le milieu du cinéma et de la musique, tout est allé très vite pour Louane après son aventure. Ce rythme frénétique ne l'a jamais terrifiée, et se remémore avec plaisir son audition à l'aveugle et la première fois qu'elle s'est entendue à la radio. Elle se confie au micro de Nikos, qu'elle considère comme spectateur aux premières loges de son ascension fulgurante.