The Voice All Stars : Slimane, un coeur dans la voix

Slimane se confie au micro de Nikos Aliagas, et raconte comment The Voice a changé sa vie. L'artiste qu'on ne présente plus revient sur sa victoire de l'émission en 2016, puis évoque des sujets plus intimes comme son grand-père, une rupture amoureuse difficile et toutes ses galères professionnelles avant d'en arriver là.