The Voice All Stars : votre nouveau podcast événement

The Voice fête ses 10 ans. 10 années d’intensité, de rencontres, de musique et de partage. Une émission qui a révélé des artistes devenus incontournables dans le paysage musical français. Kendji Girac, Louane, Amir, Slimane, Claudio Capeo, Camille Lellouche ou encore Jérémy Frerot. Nikos va s’entretenir dans une collection de podcasts inédits avec ces talents emblématiques qui vont se replonger dans leur aventure de The Voice. Ils nous parleront de leur carrière, de la vie, de leurs doutes, de leurs rêves, de ce qu’ils ont vécu devant les caméras et ensuite sur scène. Bref, vous redécouvrirez les héros de The Voice que vous avez plébiscités