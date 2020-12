Vie d'aventure: Dorine Bourneton, son handicap n'a pas volé son destin

En savoir plus sur Denis Brogniart

Dorine Bourneton a perdu l'usage de ses jambes, elle est devenue paraplégique à 16 ans lors d'un crash d'avion où elle était passagère. Seule survivante, elle transforme son handicap en force incroyable. L'aviation, c'est la passion de Dorine, transmise par son père ; c'est aussi sa thérapie pour garder sa mobilité et réduire le fossé entre le monde valide et le monde du handicap. Avant son accident à 15 ans, elle pilote pour la première fois en solo. 4 ans plus tard, en fauteuil roulant, Dorine Bournetonn obtient son brevet de pilote privé. 20 ans plus tard, elle devient acrobate dans les airs, pilote de voltige, tordant le cou à tous ceux qui croyaient ce défi inaccessible.