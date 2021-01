Vie d'Aventure: Eliott Schonfeld, aventurier au naturel

En savoir plus sur Denis Brogniart

Eliott Schonfeld est encore un adolescent lorsqu'il décide d'embrasser la carrière d'aventurier explorateur, avec un objectif : parcourir le monde le plus souvent à pied, seul, en autonomie totale et dans le dénuement le plus complet pour faire corps avec la nature, pour communier avec cette nature qui souffre et qui meure comme il dit. Du Sénégal à l'Amazonie en passant par l'Australie, l'Islande, la Mongolie, l'Alaska et l'Himalaya notamment, Eliott Schonfeld, plus jeune membre de la Société des explorateurs français prend inlassablement son bâton de pèlerin de la planète pour remettre l'homme à sa juste place dans notre monde, il est l'invité de Denis Brogniart dans Vie d'Aventure.