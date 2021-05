Vie d'aventure : Eric Loizeau, éco-explorateur du monde

Éric Loizeau est un aventurier touche-à-tout, boulimique d'expériences, de rencontres et de partages. Très tôt, il tombe dans la voile, c'est une tradition familiale. Puis il rencontre et côtoie Éric Tabarly, apprend à ses côtés, avant de voler de ses propres ailes dans ce monde de la course au large où il s'impose comme un marin de référence. Jusqu'au jour où il change de cap ; Éric Loizeau se lance dans l'ascension de l'Everest, y laisse quelques phalanges de doigts au passage et devient le premier français à réussir à boucler un tour du monde à la voile et à vaincre le toit du monde. Écolo convaincu, parti en guerre contre le fléau plastique qui gangrène nos océans, Éric Loizeau est l'invité de Vie d'Aventure.