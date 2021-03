Vie d'aventure : Fabrice André, explorateur de la vie

Fabrice André est un aventurier de la vie, un aventurier de la recherche contre le cancer. Il est cancérologue, directeur scientifique de l’institut Gustave Roussy à Villejuif en région parisienne, l’un des 5 plus grands hôpitaux qui traitent du cancer au monde. Il partage son temps entre son laboratoire de recherche et l’hôpital, au côté de ses patients. Fabrice André est l’un des 5 plus grands spécialistes au monde sur le cancer du sein. Il vient dans Vie d’Aventure pour parler de lui, de sa trajectoire et surtout des avancées de la recherche, des espoirs qu’elle suscite pour les patients.