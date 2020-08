En savoir plus sur Denis Brogniart

Il est l’homme de tous les records. Celui qui a réalisé la plongée la plus profonde de l’histoire avec - 139m de profondeur. Guillaume Néry, champion d’apnée, a découvert très jeune le monde sous-marin, et ne s’en est jamais éloigné depuis… Toujours plus profond, toujours plus longtemps... Dans Vie d’aventure, Guillaume Néry vous fait partager ses exploits, ses doutes, ses peurs et ses joies