Vie d'aventure: Jean Todt, un destin riche en succès

Copilote de Rallye à la fin des années 70, Jean Todt devient ensuite patron du sport chez Peugeot et gagne à plusieurs reprises le championnat du monde des rallyes, le Paris- Dakar, les 24 heures du Mans. Il devient ensuite directeur de la Scuderia Ferrari et écrira les plus belles heures de la marque italienne avec 6 titres mondiaux constructeurs et 5 chez les pilotes avec son ami Michael Schumacher. Jean Todt est aujourd'hui président de la Fédération Internationale de l'automobile.