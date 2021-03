Vie d'aventure: Laurence de la Ferrière, la reine des glaces

Laurence de la Ferrière est une femme qui s'est construite pour acquérir son indépendance grâce à la montagne et à l'aventure. Des monts de l'Atlas gravis à l'adolescence à plusieurs 8 000 mètres vaincus en Himalaya, notamment le redouté Nanga Parbat, elle n'a eu de cesse de s'émanciper de sa condition aristocratique et de s'accomplir dans un univers très masculin pour prouver que les femmes ont toute leur place. Son échec sans oxygène sur les derniers mètres de l'Everest lui fait changer de cap, direction l'Antarctique qu'elle traverse de part en part, seule, et à ski, avant de prendre la direction de la base scientifique française en Antarctique, la base du monde Urville en Terre Adélie . Laurence de la Ferrière, invitée de Denis Brogniart dans Vie d'Aventure, considère désormais ses voyages comme de grands moments de partage.