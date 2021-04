Vie d'Aventure : Laurent Ballesta, conteur océanique

Laurent Ballesta, biologiste, plongeur et photographe sous- marin, a marqué l'histoire des découvertes maritimes en étant en 2009 le 1er à photographier et à filmer, en liberté et vivant, ce fameux poisson fossile, le cœlacanthe, espèce préhistorique, que l'on croyait disparu il y a encore moins d'un siècle. Attention, cette découverte n'est qu'un aspect de la vie d'aventurier de Laurent Ballesta...