Vie d'aventure: Matthieu Tordeur, 28 ans, aventurier explorateur conférencier

Matthieu Tordeur n'a que 28 ans et pourtant déjà un CV de vieux briscard de l'aventure. D'une Transat à la voile à un tour du monde en 4L, en passant par des périples immenses à vélo, Mathieu tordeur est entré dans la cour des explorateurs qui ont inscrit leur nom dans l'histoire en devenant il y a quelques mois le 1er français et le plus jeune explorateur au monde à rejoindre le pôle sud en solitaire et sans assistance. Matthieu Tordeur, diplômé de Sciences Po aussi est l'invité cette semaine de Vie d'Aventure.