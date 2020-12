Vie d'aventure: Nathan Paulin, funambule de l'extrême

En savoir plus sur Denis Brogniart

Nathan Paulin est un funambule 2.0. Il marche dans le ciel sur une sangle de 2 centimètres et demi de large. Il défie les éléments, engage un duel permanent avec la pesanteur pour rester debout sur son fil, et progresser, avancer. Il ne peut compter que sur son sens de l'équilibre et sa concentration. D'un lagon en Polynésie aux gratte-ciel de la Défense, en passant par la tour Eiffel, dès qu'il peut tendre sa sangle entre 2 points fixes, Nathan Paulin s'installe dans les airs. Aujourd'hui il est l'invité de Vie d'aventure.