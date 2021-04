Vie d'Aventure : Stève Stievenart, nageur de l'extrême

Steve Stievenart est un adepte des grandes transhumances aquatiques. Il passe sa vie en mer, et en slip de bain, 12 mois sur 12, parfois dans des eaux à moins de 10 degrés. Pour résister et se protéger du froid, il s'est inspiré des phoques. Il a grossi de 47 kilos en avalant des quantités considérables de poissons gras et l'été dernier, comme point d'orgue d'une réhabilitation d'une vie cabossée, il a réalisé un rêve : devenir le 1er français à traverser la Manche aller-retour à la nage, 35 heures, 105 km. Steve Stievenart est l'invité de Denis Brogniart dans Vie d'Aventure et nous emmène nager avec lui en mer.