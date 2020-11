Vie d'aventure: Steven Le Hyaric, aventurier explorateur à vélo

En savoir plus sur Denis Brogniart

Steven Le Hyaric a failli devenir cycliste professionnel, failli seulement. Mais de cet échec il en a fait une force, il est devenu un aventurier explorateur à vélo autour du monde, un glouton qui avale les milliers de kilomètres et les dénivelés comme nous prenons notre voiture. Il est infatigable, il pédale là où l'on mettrait à peine le pied pour sensibiliser encore et toujours les hommes sur le réchauffement climatique. Steven Le Hyaric aime partager ses périples, ses émotions, ses coups de gueule et ses doutes.