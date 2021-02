Vie d'Aventure : Yvan Bourgnon, le gladiateur des mers

En savoir plus sur Denis Brogniart

Yvan Bourgnon est un aventurier autant qu'un sportif de haut niveau, un marin tout terrain. C'est un boulimique de voile, il l'aime sous toutes ses formes, sur des géants des mers, sur les plus grandes courses transocéaniques mais aussi sur des petites embarcations de loisirs où il pousse le matériel et sa propre résistance à son paroxysme autour du monde. Yvan Bourgnon c'est un amoureux de la vie qu'il défie en permanence. Ascète en mer, épicurien à terre, un idéaliste aussi, qui rêve d'un monde meilleur et surtout moins pollué. Voilà pourquoi il s'est lancé dans un défi fou : construire un bateau, le Manta, capable de récupérer les déchets plastiques déversés dans l'océan. Yvan Bourgnon est l' invité de Denis Brogniart dans Vie d'Aventure.