Vie de bêtes : le safari Peaugres

C’est en plein cœur de l’Ardèche, que Gérald Ariano va découvrir la vie des soigneurs animaliers du safari de Peaugres. Crée sur le modèle de Thoiry, ce safari permet aux visiteurs de voir les animaux grâce à un parcours en voiture (safari) et un tracé à pied (parc zoologique). Dans cet épisode, Gérald va apprendre à se servir d’un leurre pour faire courir les guépards, il devra approcher un rhinocéros pour le médical training et c’est à l’occasion du nourrissage des ours qu’il aura sa plus grande peur. Trois jours d’immersion suffiront-il a faire de lui un soigneur animalier ? Collection Ushuaïa TV.