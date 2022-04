Vie de bêtes : le zoo de Mulhouse

Dans cet épisode, Gérald Ariano va suivre les pas des soigneurs et animaliers du zoo de Mulhouse. C'est aux côtés de Brice Lefaux, le vétérinaire et le directeur du parc qu'il va découvrir ce parc emblématique d'Alsace. Gérald fera, entre autre, la connaissance de Nanuq, un jeune ours polaire de 7 mois. Collection Ushuaïa TV.