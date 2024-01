Poker face - S01 E02 - Le dernier garagiste honnête

Damian, qui travaille au Subway d'une aire de repos sur la route 66, achète tous les soirs un ticket à gratter dans l'épicerie où travaille Sara. Jed, qui travaille au garage à côté, passe ce soir-là et leur propose de venir voir la pluie de météores sur le toit du garage. Damian y passe seul, gratte son jeu et gagne. Jed le tue sauvagement et met le corps dans le camion de Marge, une marginale qui passe sa vie sur les routes pour échapper à son oncle. Avant le drame, Charlie qui tombe en panne, fait réparer sa voiture dans ce garage et croise Marge, qui l'aide et lui donne des conseils. Sur la vidéo surveillance, on voit Marge déplacer le corps. La police l'arrête. Charlie comprend qu'elle n'a pas commis le meurtre et mène son enquête pour l'innocenter.