Poker face - S01 E07 - Mauvais esprit de compétition

La rivalité et la haine entre deux coureurs automobiles, l'impétueux Davis McDowell et le vétéran Keith Owens sont la raison d'un accident qui envoie Katy, la fille de Keith à l'hôpital. Mais c'est Davis qui devait être au volant de la voiture ce jour-là. Charlie travaille sur le circuit de kart à côté et s'est liée d'amitié avec Davis et sa mère. Lorsque Davis découvre qu'un hameçon de pêche placé dans le moteur de sa voiture a sans doute provoqué l'accident, Charlie décide d'enquêter...