Poker face - S01 E09 - Une montagne de problèmes

Trey porte un bracelet électronique, assigné à résidence, dans le Colorado. Il profite d'une tempête de neige avec panne d'électricité pour faire une virée dans sa voiture de sport. Il renverse Charlie, dont la voiture est coincée dans la neige et qui demande de l'aide. Charlie se réveille au pied d'un arbre recouverte de feuillages, à côté d'ossements. Elle frappe à la porte de l'unique motel des environs et est recueillie par Trey et son ami gérant du motel Jimmy. Morty, une marginale que Charlie a prise en stop, les rejoint. Charlie et Morty font le lien entre une jeune snowboardeuse disparue et les ossements. Trey tue Morty, Jimmy et poignarde Charlie.