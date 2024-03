Poker face - S01 E10 - Revenir pour mieux repartir

Après plus d'un an à sa poursuite, Cliff retrouve enfin Charlie, alors en convalescence à l'hôpital de Denver. Sterling lui demande d'attendre qu'elle soit remise sur pied avant de l'amener à lui. Il lui donne rendez-vous dans un casino d'Atlantic City, qui appartient à Beatrix Hasp, femme à la tête d'une organisation criminelle appelée "les Cinq Familles", rivale de celle de Sterling, "le Syndicat du sud-ouest". Contre toute attente, Sterling propose à Charlie de travailler pour lui, et d'assister avec lui à une réunion qui doit avoir lieu avec l'organisation rivale. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et Sterling est tué pendant son entrevue avec Charlie, qui devient la principale suspecte.