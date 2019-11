Pompiers : leur vie en direct - Alerte au gaz

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels,Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris,Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers.Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras pendant un mois.Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Lille, 10h du matin. L'alerte est donnée pour une fuite de gaz dans un quartier résidentiel de la ville. Deux camions sont envoyés sur les lieux. A la tête de l'intervention, Loris met tout en place afin d'évacuer les habitants et de sécuriser les lieux.A Marseille, Antoine et son équipage prennent en charge un vieux monsieur désorienté qu'ils connaissent bien. Il fait souvent appel à leurs services afin d'avoir quelqu'un à qui parler. Soulager la détresse sociale fait entièrement partie du métier de pompier. Enfin, à Paris, l'équipage de Loïc part visiter une personne ne répondant pas aux appels de son aide à domicile. La femme, handicapée, vit seule chez elle. Sur ce genre d'intervention, chaque minute compte. Les pompiers ne savent jamais ce qu'ils vont découvrir derrière la porte…