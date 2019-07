Pompiers : leur vie en direct - La rage de dent

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels,Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris,Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers.Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras, pendant un mois.Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. A Marseille, une femme appelle pour sa sœur qui hurle de douleur. Les pompiers sont immédiatement envoyés sur les lieux. Baptiste découvre une jeune femme prostrée dans les toilettes de son travail, qui souffre d’une terrible rage de dent. 19h00, à Paris. Un homme menace de se défenestrer. Les pompiers de Ménilmontant mettent en place un dispositif pour le mettre en sécurité. Pierre-Mikaël rentre en contact avec lui afin de le raisonner pendant que ses collègues pénètrent dans l’appartement … Au milieu de la nuit, le centre de traitement de l’alerte de Lille reçoit l’appel d’une femme qui entend sa voisine hurler. Après avoir réussi à pénétrer dans l’appartement, Romain et ses collègues découvrent la victime tête en bas, la jambe coincée dans la rambarde de ses escaliers…