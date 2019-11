Pompiers : leur vie en direct - La vie à tout prix

A Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24 heures sur 24, des histoires fortes et des témoignages poignants… Le quotidien des pompiers comme vous ne l’avez jamais vu ! - Episode 4 : La vie à tout prix Un feu s’est déclaré dans une habitation à Tourcoing. Plusieurs véhicules de pompiers sont sur les lieux. Très vite, un premier binôme s’attaque aux flammes pendant qu’un deuxième part à la recherche d’éventuelles victimes.A Paris, plusieurs témoins appellent le 18 pour une dame qui menace de se défenestrer. Jérémie et ses collègues foncent pour empêcher un drame. Enfin, à Marseille, les marins-pompiers sont appelés pour une femme qui va accoucher. Pour Lilian, second maître à la caserne de Plombières, la situation n’est pas évidente. Aura-t-il le temps d’emmener la future maman à l’hôpital ou devra-t-il procéder lui-même à l’accouchement ?